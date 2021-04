Benjamin PLATON

Jeune diplômé de l'EIGSI Violet à La Rochelle, dominante mécatronique.

J'ai fait le choix d'acquérir un diplôme pluridisciplinaire. En effet, j'ai toujours été intéressé par les nouvelles technologies ce qui m'a conduit à mener mon parcours professionnel autour de projets pluritechniques.



Outre une solide base technique, j'ai développé mes capacités de gestion de projet, de management et de communication.



Esprit d'analyse, Intégration, Communication, Culture, Ténacité et Dynamisme sont parmi les qualités que je souhaite refléter.



Une solide base technique mêlée à de bonnes capacités en sciences humaines me permettront de m'intégrer au mieux au sein d'une équipe professionnelle.



Mes compétences :

Mécatronique

Gestion de Projets