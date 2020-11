Benjamin RICHARD

Vous êtes une startup ? Je peux vous accompagner sur le démarrage de vos projets web (php, javascript, conception objet...), mais également lors du développement de module complexe.

Vous n'êtes pas une startup mais vous souhaitez moderniser votre SI ? Nous pouvons travailler ensemble sur des projets d'avenir et sur des temps de développements raccourcis. Je peux vous aider à prototyper rapidement vos besoins, faire évoluer vos applications existantes, ou encore former vos équipes.



Plus de 15 ans d'expériences en conception et développement d'applications web. Depuis le développement de sites web puis de portail, j'ai pu participer activement à des solutions innovantes dans le domaine des télécoms et celui des médias.

Intéressé depuis toujours par les frameworks, je me suis toujours attaché à l'industrialisation des développements en PHP. Maintenant qu'il a gagné sa place comme plateforme web, je suis plus actif sur le javascript "isomorphique" avec notamment MeteorJs.



Contactez-moi pour que l'on discute ensemble de vos besoins.



Spécialités : PHP5, MeteorJS / Meteor, NodeJS, Mysql, Postgresql, PLSQL, SQLite, Oracle IAS and Oracle Collaboration Suite, Javascript, PhantomJS, CSS, various frameworks (Copix, Symfony, Symfony2, and Zend Framework for PHP, Mootools, Jquery, VueJS, Angular and Angular2+ and ExtJs for Javascript), Apache and nginx web server

Autres compétences : Java, C#,...



Mes compétences :

