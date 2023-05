Benjamin VILLETTE

Sep 1999 - Jun 2001 : Classe préparatoire aux grandes écoles de commerce au lycée Gaston Berger Lille



Sep 2001 - Jul 2003 : Sup de Co Grenoble jusqu'au premier semestre de troisième année inclus. Spécialisation en contrôle de gestion.



Sep 2003 - Jul 2004 : Contrôleur de gestion reporting chez Valeo (stage de césure entre 2e et 3e année Sup de Co)



Sep 2004 - Jan 2005 : Contrôleur de gestion junior chez Valeo (stage de deuxième année de Grenoble EM)



Fév 2005 - Jun 2005 : Programme Erasmus en Autriche (2e semestre de troisième année Sup de Co)



Jul 2005 / 2006 : Examens de fin d'étude Sup de Co (diplôme délivré en décembre 2006)



Jul 2005 - Dec 2005 : Contrôleur de gestion R&D Valeo (CDD validant projet de fin d'étude)



Jan 2006 - Jun 2007 : Contrôleur de gestion industriel Valeo (VIE Thailande 18 mois)



Jul 2007 - Aou 2007 : Traversée voile France - Canaries



Oct 2007 - Nov 2007 : Contrôleur de gestion Printemps (interim 7 semaines)



Nov 2007 - Dec 2007 : Traversée Atlantique à la voile des Canaries à Sainte-Lucie



Mai 2008 - Mai 2011 : Contrôleur de gestion senior chez Valeo Compressor Thailand



Juin 2011 - Novembre 2014 : Responsable du contrôle de gestion chez Valeo Lighting Spécial Products au Hainaut en Belgique



Depuis Novembre 2014 : Responsable Financier chez Cereal Partners France à Itancourt