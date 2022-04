Beno!t POLASZEK

C'est par un parcours bien sinueux que je suis arrivé là !



Bon, pour commencer, toquer à la porte d'une école d'informatique à la sortie d'un bac Littéraire, c'est un peu comme se présenter à une compétition de saut en hauteur avec une jambe de bois.



Remarquez, à l'époque, je n'avais de l'informatique qu'une approche superficielle : HTML et sites persos de l'époque (1999 : Chez.com, Multimania, Tripod, iFrance, ...), programmation de robots mIRC (oui, bon à 16 ans quand même :-).



Par contre, une passion pour l'Internet émergent, surtout pour le côté communautaire : en 2001, à 17 ans, je deviens le plus jeune administrateur de réseau IRC de Francité (la belle époque des métamoteurs, quand on changeait encore les couches de Google).



Mais ce n'était pas suffisant.



Alors, m'étant dévoilé quelques talents de publiciste, j'ai frappé à la porte de l'Efficom pour étudier la communication visuelle. Mais pour ça, il faut être doué en dessin. Ah...



Pris de court, ne sachant plus trop quoi faire après le bac, je me suis engagé dans une voie de garage : Mediation Culturelle (renommée plus tard Etudes Artistiques et Culturelles - parcours Industries Culturelles et Médias me concernant). Un cursus qui a un bien joli nom, mais qui ne mène a rien par excellence. Néanmoins, la qualité des cours et la richesse de ce qui y était enseigné m'a fait y rester.



Et puis, un beau jour, en cherchant un job d'été, Webdistrib.com m'a ouvert ses portes pour un contrat saisonnier.



- Comment avez-vous connu Webdistrib ?

- Eh bien, pour être franc, par pur intérêt pour l'Internet, j'ai recherché dans les pages jaunes toutes les boîtes ayant trait de près ou de loin à l'informatique, pour me mettre dans le bain le temps d'un été.

- Ah...



Certes, j'abordais un monde qui m'était complètement inconnu, en réalité. Mais durant ces trois mois, j'ai donné le meilleur de moi-même : cela est venu assez naturellement tant l'équipe était petite et sympa (une douzaine de personnes à l'époque), et surtout, dans cette entreprise aux allures de start-up, tout juste rachetée par HTM, tout était encore à construire.



Pendant ma dernière année de fac, j'ai pu continuer l'aventure à raison de quelques heures par semaine.



J'ai donc fait mes premiers pas dans la vie active comme conseiller client, ayant le relationnel facile : mais mon véritable moteur, c'était l'ambition d'améliorer les choses, c'était de contribuer à la construction du meilleur service client de la VàD.



Cela a porté ses fruits : Jean-Luc Tramoy, alors Directeur Général de Webdistrib depuis le rachat, m'a offert le champagne et dégainé le CDI lors de l'obtention de ma licence.



S'il y a une poignée de mains à retenir dans une vie, en tous cas dans la mienne, ce fut celle-ci.



Pendant deux ans, j'ai pu apprécier l'évolution constante de l'entreprise, en construisant avec mes pairs la relation client d'aujourd'hui et de demain. Cette aventure m'a passionné, et elle est arrivée à terme, l'excellence opérationnelle de Webdistrib étant aujourd'hui acquise et reconnue.



C'est alors que, sans que je ne m'y attende, il m'a été offert la possibilité de changer radicalement de métier.



- Dis-moi, tu touches en php/mysql, non ?

- Heu, oui...

- Ca te dirait de faire un essai au service informatique ?



Ca, c'est fait.



Quelques mois plus tard, j'ai rattrapé mon retard "scolaire". J'ai appris en peu de temps le triple de ce que j'ai pu apprendre en 10 ans d'autodidacte. Sans compter l'intérêt d'avoir la double compétence développement web / relationnel client. Aujourd'hui, j'arbore la fierté de travailler dans un univers passionnant et polyvalent.



- Tu voulais faire quoi quand tu étais jeune ?

- "Webmaster" :-)



La boucle est bouclée...



Mes compétences :

Ergonomie

JQuery

PHP

E-commerce

Développement web

SEO

CSS