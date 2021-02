Benoît BEHRA

Aujourd'hui j'ai acquis 20 années d'expérience professionnelles dans un environnement international et multiculturel.



Et j'ai toujours cette soif et cette envie d'apprendre. J'aime découvrir et enrichir mes connaissances. Je souhaite explorer des possibilités nouvelles et toujours aller de l'avant.



DOMAINE DE COMPETENCE :

- Maîtrise de lallemand, de langlais (pratique quotidienne). Bonnes connaissances en italien. Apprentissage intensif du chinois.

- Logistique et commerce international

- Export

- Informatique : logiciel ERP, outils de bureautique, et autres outils innovants et pratiques

- Communication : innovante, moderne, efficace,



SAVOIR-FAIRE

- Faire preuve découte active, dempathie et dassertivité avec les clients

- Etre capable de sadapter à tous types dinterlocuteurs

- Etre synthétique et précis dans la communication afin de faciliter la circulation de linformation

- Identifier les priorités et les demandes ou commandes à forts enjeux

- Veiller au respect des délais de traitement et à la conformité du résultat (livraisons ou réclamations)

- Etre réactif aux dysfonctionnements éventuels

- Véhiculer une image valorisante et fidèle de lentreprise et de ses valeurs dans la relation clientèle

- Travailler en équipe et en transversal



SAVOIR-ETRE

- Orientation client et résultats

- Ecoute active,

- Empathie, assertivité

- Aisance relationnelle

- Rigueur/Organisation

- Esprit danalyse et de synthèse



Mes compétences :

Commerce international

Commercial export

HTML

Communication

Logistique internationale

Langues vivantes

(mol4alena) ht