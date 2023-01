Benoit BORRELL

Apres mes étude au sein d'une école hôtelière en 1998 ,j'ai forgé mon expérience de cuisinier dans divers restaurants sur Toulouse ainsi qu'en montagne et bord de mer.

Cependant ,je ressentait le besoin d'avoir aussi une base commercial que j'ai comblé par l'envie d'une pause et d'une légère transition sous l'intermédiaire de quelques entreprises de ventes de produits dédiés aux particuliers.

En 2009 ,j'ai saisi une opportunité d'ouvrir une petite pizzéria de vente à emporter ,la pizza étant un secteur que je connaissait déjà plutôt bien.

Aujourd'hui mon besoin d'aller plus loin dans ce secteur d'activité m'a permis de faire des concours nationaux et internationaux et d'acquérir de solides bases de travail et un savoir faire qui se déguste tous les jours dans ma pizzéria sur ALBI (81)



Cette expérience du domaine m'a permis d'ailleurs de mettre en place,en plus de ma pizzéria, un site internet qui référence les fournisseurs et professionnels du secteur de la restauration italienne.



www.fournisseur-pizzeria.com



Aujourd'hui ,je souhaite faire profitez de mon expérience du domaine , renforcer mes connaissances et en acquérir de nouvelles dans l'aide aux développements :

- D'ouvertures de futures restaurant pizzéria,

- réseaux de franchise dans le domaine de la pizza et la restauration italienne.

-Conseils culinaires ,choix et utilisations de nouveaux produits pour les fournisseurs de produits dédiées à la pizza.

-Animations sur salons pour présentations produits alimentaires et/ou matériels de fabrications,préparations et cuissons.

-Aide à la formation pour centres de formations de pizzaiolos



Je souhaite aussi me développer sur de la formation professionnelle dédiée à la pizza.



Contact: lpv.pizzeria@gmail.com



Mes compétences :

Cuisinier

Gestion de produits

Gestion d'entreprise

Pizza haut de gamme