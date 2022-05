Philippe Delpias

Consultant en Hôtellerie & Restauration en Normandie et Bretagne



Titulaire d'un MBA in Hospitality Management obtenu à l'Ecole supérieure de Savignac spécialisée dans l'hôtellerie et la restauration, j'ai exercé au cours de ces 20 dernières années, différents métiers dans le monde du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration.

Mes expériences successives et mes succès professionnels m'ont encouragé à mettre mes compétences au service des restaurateurs et hôteliers indépendants présents en Bretagne et en Normandie en tant que consultant/formateur indépendant.



Pour compléter l'ensemble de mes compétences j'ai choisi de m'entourer de différents partenaires dans les domaines de la gestion, la communication, l'hygiène et sécurité alimentaire, pour répondre de manière efficace à vos attentes, avec comme unique ambition de vous permettre d'atteindre vos objectifs qualitatifs et quantitatifs.



Parmi les établissements qui m'ont fait confiance par le passé :



- Nouvelle Calédonie Tourisme _ Office de Tourisme mission de formateur/animateur réseau/Représentation sur les salons touristiques en France et en Europe.



- Les Villas Toulousaine - Chargé de Projet Résidence de Tourisme d'Affaires - Aide à la création d'une résidence de Tourisme haut de gamme/Définition du produit et du positionnement/Rédaction du Business Plan/Recherche de sites d'implantation.



- Mont Saint Michel Voyages -Directeur Commercial _ Agence réceptive Normande Développement de l'activité commerciale groupe/Mise en place d'un site Internet E-commerce/Formation Interne du personnel aux méthodes de vente.



- La Ferme Saint Michel - Directeur Commercial_Restaurant 180 couverts Développement de l'activité commerciale/Mise en place de tableaux de bord de gestion/Formation et Animation du personnel/Mise en place de procédures de contrôle sanitaire/ Création de cartes et de brochures/Aide à la mise en place et à l'obtention du label Normandie Qualité Tourisme et Qualité France/Élaboration de la stratégie de communication et du référencement sur les annuaires et sites de réservation on-line.



- l'hôtel Ariane: Hôtel de 38 chambres au style épuré et contemporain Accompagnement dans la commercialisation et conseils en communication on-line



Mes compétences :

Formation professionnelle

Contrôle de gestion opérationnel

Communication

Marketing opérationnel

Commercialisation programmes neufs

Formateur

Aide à la création et à la reprise d'entrepri

COMMERCIALISATION SOLUTIONS ET LOGICIELS

Marketing stratégique

Directeur commercial

Marketing

Consultant

Hôtellerie

Chef de projet

Tourisme

Expert

Direction Multi sites

Formation