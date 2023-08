Missions de conseils juridiques, administratifs et financiers aux collectivités territoriales. Rôle de facilitateur des relations entre les élus locaux (et leurs collaborateurs) et l'administration départementale. Recherche de financement et de co-financement.



Mes compétences :

Conseil

Chargé de mission

Juridique

Administration

Droit

Environnement

Aménagement du territoire

Responsabilité

Encadrement