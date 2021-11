Benoit FISLER

J'exerce dans le domaine de l'informatique depuis 2013. En passant par des postes comme administrateur système et réseau, développeur web, consultant ou chargé de projets, j'ai eu l'opportunité de mettre en pratique mes compétences dans divers domaines. Bien que mon cursus soit plutôt orienté systèmes et réseaux, j'ai eu l'occasion tout au long de ma carrière de mettre en pratique et d'affiner mes compétences en développement / maîtrise de projets. Aujourd'hui j'occupe donc le poste de Consultant informatique, associé à la gestion des développements d'outils web.



Mes compétences :

Linux/UNIX

Windows server

Cisco devices

Nagios

Sécurité informatique

Développement web HTML PHP CSS MySQL

Perl

Windows

Firewall

Proxy

Administration système

Administration réseaux

Routage IP

Messagerie

Ingénierie système

Ingénierie Réseaux

LAN MAN WAN

Bash script

Shell scripting

SQL

Troubleshooting

Supervisions

MS VPN

Shell script

Symfony2

Systèmes d'information

Ingénierie

Réseaux

Sécurité

Administration

Informatique

Gestion de projet web

Gestion de projet informatique