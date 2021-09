Benoit GAUQUELIN

Passionné d'Automobiles depuis mon plus jeune âge,



Je dispose d'une diversité d'expériences par nécessité d'exercer une activité professionnelle pour un meilleur bien-être moral et Financier.



J'objective un poste qui me permettra d'allier mes compétences de Merchandising, Approvisionnement, Conseil Vente, Relationnel.



Mon concept de la Vente en plusieurs étapes :



- Le Relationnel, la Satisfaction clientèle = Seconde Nature



- Une "Solide Recherche des Besoins + Produit à vendre Maîtrisé à 100 % = SUCCES DE VENTE".



- Guider le client et lui procurer le produit recherché dans les meilleurs délais,



- Vente Additionnelle justifiée par son Utilité,



Objectif = Développer le Chiffre d'Affaires



Principe que j'applique à tous les domaines de Commerce dans lesquels je collabore tels que:



Ma Spécialité :



- Pièces de Rechanges et Accessoires Automobiles





Domaines complémentaires :



- Vestimentaire (OLIPHIL),



Mes compétences :

Ponctualité

Rédaction

Autonomie et initiative

Adaptation rapide .et rigueur

Mobilité nationale

Esprit d'équipe

Vente

Automobile

Dynamique

Anglais

Merchandising

Microsoft Word

Microsoft Excel