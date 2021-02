Benoit GUILBAUD

Août 2016 à aujourd'hui / STATUT AUTO-ENTREPRENEUR PRESTATAIRE DE SERVICE

Mission à plein temps chez Airbus Saint-Nazaire

Procéder à la saisie « back office » des données du dossier client pour la mise en place des services

Assurer un support de niveau 2 : aide à l'utilisation, conseil technique, dépannage

Mettre à jour les mouvements liés au parc : résiliation, suspension, affectation

Récupérer les terminaux (SAV, entrée / sortie, garantie) et coordonner les actions jusqu'à résolution

Gestion des stocks et commandes auprès de fournisseurs

Assurer le support technique des terminaux mobiles auprès des utilisateurs clients (Plus de 3000 utilisateurs)

Surveiller les infrastructures réseau et télécom

Veille technologique sur les environnements mobiles

Organisation du déploiement et distribution de smartphones

Organisation et suivi de la migration de SFR vers ORANGE pour plus de 1500 clients.

Mise en service et installations d'applications professionnelles.

Gestion des incidents et respect du délai d'intervention (sla)

Gestion des request et respect du délai d'intervention (sla)

Suivi de fichiers et mise à jour de logiciel Airbus suivant process. (Atem, Service Now, Airwatch, BMC Remedy)

Formation à l'utilisation des différents os des smartphones.



Novembre 2012 à Juillet 2016 / STATUT AUTO-ENTREPRENEUR PRESTATAIRE DE SERVICE



Mission ponctuelle pour Airbus Nantes et Saint-Nazaire (déploiement de flotte smartphones).

Missions informatique pour la société Bugbusters

Missions informatique pour la société Chelsea Services





Création de la Société Athis Service



Formation, achats, vente, installation et dépannage informatique pour l'entreprise et le particulier.



Création de site web pour professionnel et particulier.



2012 - Création de la société ATHIS SERVICE - Multi-Service en Dépannage et formation informatique, petit jardinage et petit bricolage

2014 - Création de Nantes Créa web - Création de site web



ATHIS SERVICE



Formation télévision, home-cinéma connecté et informatique. *



Pour tout ce qui concerne vos équipements, TV, hi-fi, vidéo et informatique, Athis service réalise à domicile vos installations, mise en service, réglages et conseils à lutilisation.

Formation et dépannage informatique *

Service petit jardinage ( service à la personne )

Service petit bricolage. ( installation télévision murale et tous services à la personne ) *



*Inscrit aux services à la personne

Les avantages financiers :

Réduction ou crédit dimpôt de 50 % des sommes dépensées

Numéro SAP : 789433471





2014 - Athis Service continu sont Développement commercial et propose maintenant une Agence web :

Nantes Créa Web

www.nantescreaweb.com



Site dédié à la création de site internet et web marketing pour les professionnels, associations et particuliers.

Dernière réalisation de site e-commerce et page Facebook .

www.laptitebauloise.com

https://www.facebook.com/laptitebauloise



Dernière réalisation de site vitrine.

www.ateliermercerondl.com .



Plus d'info sur :



www.athis-service.com

www.nantescreaweb.com



ATHIS SERVICE

AIDE . TV TNT . HOME CINEMA . INTERNET . SOLUTION





Mes compétences :

Informatique

Formation

Relationnel

Vente

Développement commercial