Benoit GUINET

Je suis actuellement en formation à l'école EPITECH en 5ème année. J'étudie l'informatique et plus spécialement le développement d'applications sur toutes plateformes.



Les différents stages et expériences professionnelles au cours de mon cursus scolaire m'ont permis de comprendre l'importance d'une conception soignée afin de garantir une fiabilité et une évolution dans le développement d'une application.



Je suis curieux, rigoureux, ouvert aux autres. Je suis autonome mais sais m'adapter à toutes contraintes. Jai le sens des responsabilités et de l'organisation.



Je souhaite, aujourd'hui, rejoindre une équipe dynamique avec laquelle je pourrai mettre à profit mes compétences, mes qualités de contact et dorganisation.



Mes compétences :

Informatique

Java

AngularJS

JQuery

Développement Android

Node.js

Développement iOS

C++