Benoît HENRY

Autodidacte dans le développement web, j'ai décidé en 2009 de suivre une formation dans ce milieu afin de compléter et valider mes acquis.



Ce cursus m'a également donné une expérience professionnel via un stage de 6 mois chez Cder à Châlons-en-champagne en développement applicatif.



Dès la fin de cette formation j'ai intégré l'équipe de développement de la société Vitarea, filiale d'Isagri, premier éditeur européen de progiciels spécialisés dans l'agriculture, qui a depuis fusionné avec la société bordelaise iD Systemes.



Passionné d'informatique depuis 15 ans, mes connaissances ont amené le service informatique interne à faire de moi son correspondant sur le site de Châlons-en-Champagne.



En mars 2015, le site de Châlons a déménagé à Reims pour se rapprocher des clients et être plus accessible.



En 2016, l'opportunité m'a été donnée d'intégrer l'équipe de développement interne du groupe Servyr (qui oeuvre dans l'assurance, la santé et la prévoyance), afin de développer un outil de facturation interne offrant souplesse et évolutivité.

Cette expérience intéressante m'aura permis de mener un projet à bien dans un contexte très différent en terme de dimension et culture d'entreprise et de méthodes de travails.



En 2017, j'ai réintégré iD Systèmes avec un œil nouveau, prêt à relever de nouveaux défis fort de mon expérience dans différents domaines et technologies.



Mes compétences :

MySQL

WinDev

UML/OMT

Merise Methodology

eCommerce

Windows Presentation Foundation

Personal Home Page

Microsoft Visual Studio

Microsoft SQL Server

Microsoft C-SHARP

Microsoft .NET Technology

JavaScript

HTML5

HTML

ECLiPSe

Cascading Style Sheets

Assembly Plants

AJAX