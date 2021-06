Benoit JACOB

Ingénieur projet dans le milieu du parapétrolier depuis 10ans avec une expertise en flow assurance.

J'ai réalisé de nombreuses études flow assurance comme des études stationnaires, transitoires, de préservation et de risque d'hydrate. Je maitrise OLGA basique et différents modules additionnels comme le well advance, le compositionnel ou encore Femtherm.

Je travaille depuis 10 ans en équipe projet de 2 ou 3 ingénieurs avec respect des délais et des contraintes, interfaces avec les autres disciplines et le client.



Mes compétences :

Création de modèle OLGA pour champs gaz ou huile

Création de bases de données de fluide

Bonne connaissance de PVTSim

Formateur interne sur OLGA

Maitrise d'OLGA

Bonne connaissance de LedaFLow

Analyses flow assurance

Ingénieur projet