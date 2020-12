Benoit KRAUSCH

Manager confirmé, très impliqué, homme de décision et de charisme, je sais m'imposer et prendre en toute responsabilité les choix et décisions. Par habitude, j'écris ce que je dis, et je fais ce que je j'écris, cela permet de me positionner limpidement par rapport aux gens.



L'ensemble de mes démarches professionnelles démarrent toujours de la même façon:

- Audit, qui permet de mettre à plat le clicher d'un instant (qui servira de référence)

- Les objectifs, les coûts, la faisabilité, l'orientation directrice

- L'écart, très important, même s'il n'est "pas toujours acceptable", permettra de définir un plan d'actions

- Validation, qui permettra de mesurer l'efficacité ou pertinance des actions



Mes compétences :

Manager confirmé

Cursus technique

Autodidacte

Charisme