Benoit LAMBALLAIS

- Spécialiste de la solution SAP Business Intelligence (BW/BI).

- 5 ans d'expériences sur SAP BW/BI

- Audit d'environnement BW et préconisations

- Intervention sur l'ensemble du cycle de vie d'un projet d'implémentation SAP BI depuis l'extraction des données, la définition de l'architecture de la solution jusqu'au reporting en passant par le paramétrage de flux SAP BW et la modélisation.

- Projet d’implémentation depuis l’analyse des besoins et la conception générale et détaillée en passant par la réalisation, la recette et mise en production, le transfert de compétence et la formation.





Compétences :



- SAP BW / NetWeaver BI 7 : Modélisation BW, Extracteurs, Reporting (Query Designer, Analyser, Web Analyser, WAD, Report Designer, Visual Composer), Automatisation des chargements, Autorisations, Optimisation et Performance, Upgrade.

- SAP NetWeaver Portal : iviews, transport,roles portail, worksets,....

- Audit d'environnement BW



* Flux de données:

-Extracteurs spécifique

-Extracteur standards

-Infosources

-règles de transferts

-Data Transfer Processes (DTPs)

-Info packages

-Info objects

-ODS

-Info cubes

-Process Chains

*Outils de reporting :

-BEx Queries

-WEBI Reports

-Variables

-ratio

-ratio restreint

-BEx Analyzer

-BEx Browser

-Modification code ABAP

-routines de lancement/routines finale.



Conduite d'analyse pour les recommandation SAP "Best practices"

System Performance Tuning

MAJ système SAP BW 3.5 vers système SAP BI 7. 3



Mes compétences :

