Benoit LOUIS

Fort d'une expérience en tant que développeur ABAP, j'ai naturellement orienté ma carrière sur un domaine plus fonctionnelle. Cela me permet de répondre au mieux aux problématiques métier que les clients peuvent rencontrer.

Je suis en charge de répondre et de trouver une solution pour mes clients au sein d'un service de TMA.



J'interviens sur les modules MM, SD.



Dans mon activité, je suis amené à :



- Rédiger et chiffrer des demandes clients.



- Analyser et réaliser des développements ainsi que le paramétrage



- Réaliser et rédiger des jeux de tests



- Former les clients et mes collègues