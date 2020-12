Benoit MASSON

En reconversion depuis 2008, je me suis inscrit aux cours du soir du CNAM tout en poursuivant mon activité professionnelle de formateur enseignant à la CCI



Un premier stage pratique de 6 mois dans une multinationale, Allia, en tant que crédit manager et un second stage de 6 mois à l'issue de mon cursus "Responsable comptable" (Bac+4) m'ont permis d'acquérir une expérience concrète et de consolider mes connaissances théoriques.



Mes compétences :

Quadratus

Microsoft Office

Ciel Compta

Comptabilité

SAP

Microsoft Excel

Credit Management

Navision

Cegid

Révision des comptes

Comptabilité fournisseurs

TVA