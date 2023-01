Benoît MAYSTRE

Etant titulaire d’une Licence Professionnelle Marketing Manager Opérationnel du lycée Saint Jean à Besançon. Je suis à la recherche d’une entreprise afin d’entrer dans la vie active.



Après trois années d’alternance à la Mutuelle de Poitiers, j’ai su équilibrer études et travail en entreprise. Sérieux, souriant et motivé, je souhaiterais intégrer un établissement qui me permettrait d’élargir mon domaine de compétences, développer ma polyvalence et mettre en valeur ma créativité.



Je suis opérationnel de suite et me tiens donc à votre disposition pour un entretien durant lequel je vous exposerai plus en détail mes motivations.



Dans l’espoir que ma candidature saura retenir votre attention et que vous voudrez bien donner une suite favorable à ma requête, je vous prie d’agréer, mes salutations distinguées.





Mes compétences :

Microsoft Office

Microsoft Works

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Internet Explorer

Microsoft Excel

Microsoft Access

Adobe Photoshop