Benoît PERONNET

Diplomé d'une école d'ingénieur en 2009 (ESME Sudria) j'ai complété ma formation par un Master Spécialisé en gestion du changement (ISG). Après un stage de fin d'étude dans la R&D sur la gestion numérique des données d'entreprise, j'ai voyagé un an au Canada (Montréal).



Depuis mon retour en Octobre 2010, je suis Consultant junior pour l'entité conseil en Technologies et Systèmes d'information d'Accenture. En mission chez AREVA à Paris depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, j'ai participé à différents projets chez ce client.



Aujourd'hui, mon souhait est d'élargir mon réseau professionnel en rencontrant des professionnels de tout secteurs.



N'hésitez pas à me contacter par mail ou téléphone !







Mes compétences :

Anglais

Communication

Gestion de documents

Gestion du changement

Microprocesseurs

Microsoft Technologies

Rugby

Tutoriels