Benoit PHILIPPART

Tout d’abord, l’industrie agroalimentaire est un secteur que je connais bien et qui m’attire. Ainsi, diplômé de l’ICAM Apprentissage, j’ai plus de 15?ans d’expérience dans différentes entreprises du secteur agroalimentaire. Ces différentes expériences m’ont permis de m’investir et de m’épanouir dans un secteur d’activité exigeant de par ses contraintes de qualité, de productivité et de sécurité alimentaire.



De plus, Responsable Maintenance pendant près de 15 ans (chez Moulin Bleu, groupe Holder puis chez SIB, groupe Lactalis, Naturex Maroc et enfin William Ssurin), j’ai développé mes capacités managériales en encadrant jusqu’à 12 techniciens. Mon enthousiasme, mon dynamisme et mes capacités relationnelles m’ont permis de mener à bien les grandes missions de ces services (mise en place de la maintenance préventive, construction du magasin de pièces détachées, réorganisation des équipes de maintenance, … etc.). J’ai également participé à la mise en place de nouveaux équipements en collaboration avec le service Travaux Neufs. Ainsi, mon travail a permis de diminuer le taux de panne de moitié (de 10% à 5%) chez Moulin Bleu et d’obtenir un TRS de 80% chez SIB.



Enfin, Responsable Technique pendant 3 ans chez Naturex Maroc, j’ai eu, notamment, la responsabilité de l’ensemble des travaux neufs du site. Actuellement Chef de Projets aux seins des Fromageries Bel, j’ai réalisé le plan directeur du site de Leitchfield (USA). J’ai également la responsabilité d’importants projets d’industrialisation (budget total de 3 600k€). Ma fiabilité, mon implication et ma capacité d’adaptation mon permis de mener à bien les différents projets que j’ai eu sous ma responsabilité.