Benoit PHUEZ

De formation initiale dans le domaine des Biotechnologies, j'ai évolué vers des fonctions de Management de la Qualité. J'ai effectué deux formations en cours du soir au CNAM : Certificat de Compétences en Management de la Qualité ISO 9000, et Master Sciences de gestion, mention Management spécialité Gestion de la qualité globale et du développement durable.



Après avoir travaillé dans le domaine des biotechnologies, j'ai été responsable qualité d'un laboratoire accrédité Cofrac. Je suis maintenant en poste à Afnor Certification, où je travaille dans le département Innovation et Développement.



Je répondrais avec plaisir à vos demandes sur ces sujets.



Mes compétences :

Formation

Environnement

Qualité

Informatique

Biotechnologie

Certification ISO 9001

Accréditation 17025

Certification ISO 14001

Audit

ISO

Normes

Gestion de projet