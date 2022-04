Benoît PICARD

Après une formation classique d'élève plutôt bon en math, j'ai mené une carrière conduite par l'offre plutôt que par la demande : en cherchant à m'associer à des leaders intelligents et ouverts, je me donne ainsi accès à des problématiques auxquelles j'aurais eu peu de chance de songer spontanément.



Cela tombe bien : l'un de mes plaisirs est de chercher à embrasser toute la complexité de problématiques inédites.



Aujourd'hui, sur le plan professionnel, cela tourne autour de la gestion d'actif, en général fortement régulé, option structuration amont et déminage aval, avec son corollaire de suivi de réglementation et de lobbying, mâtiné de management d'équipe.





Par ailleurs, à force de voir notre vie tourner en grande partie autour des chevaux, que nous élevons et travaillons, nous avons fini par nous installer à la campagne, au milieu de nos chevaux et autres animaux (et ne me dites surtout pas que c'est un investissement !)

L'avantage de ce retour permanent à la vie agricole, c'est qu'il permet de se vider le cerveau, et parfois d'accéder à la sérendipité et de progresser sur des sujets difficiles de "l'autre vie".



Mes compétences :

Asset management

Élevage

Management

Régulation