Benoît PICARD

Passionné de sport, je souhaite évoluer dans une structure qui lie mes deux passions, à savoir le marketing et le sport.



Je suis titulaire d'une Maitrise en Management des Organisations Sportives option Gestion des Entreprises, d'une Licence en STAPS Management du Sport depuis 2011, ainsi que d'un DEUG STAPS acquis en 2010.



J'envisage de passer mon Master 2 en Marketing du Sport ultérieurement. En attendant je m'aguerris sur le terrain en tant qu'Athlète au Nike Store des Champs Elysées.





Mes compétences :

Connaissance du marché

e-Commerce

Gestion budgétaire

Gestion et management

Gestion d'une équipe de six personnes

Gestion des stocks