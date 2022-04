François STEPHAN

Ingénieur diplômé de l’Ecole polytechnique et de Télécom ParisTech, j'ai plus de 20 d’expérience professionnelle dans les technologies de l’information.



Début 2013, j'ai rejoint l'Institut de Recherche Technologique SystemX, dédié à l'ingénierie numérique des systèmes, après avoir assuré des fonctions de pilotage de projets, de management produit, de conseil et de direction technique, au sein d’entreprises technologiques - Schlumberger Smart Cards, Thales - et de services IT – Ornis (startup), Unilog Management. J'étais depuis juin 2011 le Directeur délégué du CRIP (Club des Responsables d’Infrastructure et de Production informatique).



Je suis depuis 2011 chargé de cours sur des modules de formation initiale et de formation continue de Télécom ParisTech, sur le thème du Cloud Computing.