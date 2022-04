Benoît PICHOT

■ 20 ans d'expérience sur un large éventail de technologies : développement de progiciels, logiciels à façon (sur PC et matériel embarqué), de portails web, de systèmes d'informations décisionnels et de flux inter-applicatifs.

■ Une vision complète des attendus des organisations en termes informatiques, identification les clés du succès d’un système d’informations, des risques et de l’importance de la veille technologique pour profiter des opportunités offertes par les nouvelles technologies.

■ Technophile mais aspirant à valoriser cette expérience autrement. L'important, c’est d’être habité par son métier.



Mes compétences :

Microsoft C-SHARP

Oracle PL/SQL

Oracle

C++

BusinessObjects Web Intelligence

UML/OMT

SQLite

Microsoft Visual Studio

Merise Methodology

Cascading Style Sheets

C Programming Language

BusinessObjects Information Design

Apache Subversion

Talend Open Studio

BusinessObjects Data Services

Microsoft SQL Server