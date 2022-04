Benoit PIERSON

Entré a l'ucm en avril 1991, j'ai d'abord exercé la fonction de gestionnaire à l'indexation automatique des saliares pendant 8 ans. En 1999, je deviens gestionnaire de salaire et intègre une équipe dans le domaine de l'Horeca et du secteur marchand. En 2000, je quitte le siege central pour developper notre nouveau bureau de LLN comme gestionnaire confirmé. Au terme de 3 années, je deviens responsable de l'équipe de gestion pour 2 ans après devenir, l'office manager du bureau de LLN.



En 2009, on me propose d'intégrer une équipe pilote pour tester et approuver la nouvelle application qui deviendra le futur du secretariat social de l'UCM.

En 2011, on me propose d'intégrer une fonction de KAM pour soutenir les grands comptes et on me donne le projet communication pour encadrer l'ensemble des communications externes clients des dossiers qui migreront sur notre nouvelle plateforme.



Mes compétences :

certifié Prince 2