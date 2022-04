Benoît PIFFERO

Tout d'abord, Merci pour l'intérêt que vous portez à mon profil.



Je suis actuellement en poste en tant que Chargé d'Affaires au sein de l'agence de recrutement 16 Intérim, agence localisée à Colomiers qui partage les valeurs du rugby que sont l'entraide, la recherche de la performance et le respect.



Je souhaite développer mon réseau professionnel et partager - avec l'enthousiasme qui me caractérise - de belles aventures humaines dans le cadre professionnel.



Abnégation et Envie de se surpasser sont autant de valeurs auxquelles je m'attache pour réussir aussi bien professionnellement que sportivement en tant que Joueur de rugby pour l'équipe de Rugby Canada.



J'espère avoir l'occasion de collaborer avec vous dans le futur.



Benoît Pifféro



Mes compétences :

Commerce

Rugby

Management

du Management

Customer Relationship Management