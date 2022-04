Benoit PINEAU

J’accompagne les dirigeants, les entrepreneurs, les équipes commerciales à trouver en eux leurs pépites cachées.

En révélant vos talents, vous deviendrez des leaders épanouis et performants.



M’appuyant sur les techniques de PNL et d’hypnose, mes coaching consistent à ouvrir le champ des possibles, à faire émerger vos solutions pour atteindre vos objectifs de changement.

Ce qui vous plombe jusqu’à présent va désormais se transformer en or.

Comme Santiago, le héros du livre de Paulo Coelho « l’alchimiste », allez au bout de vos rêves en écoutant votre cœur, en apprenant à lire les signes du destin.



Parce que le monde change et que la société exige une hyper performance en continu, le Coaching vous aidera à prendre les bonnes décisions en lien avec le sens profond de votre projet, pour des problématiques liées à :



La gestion du temps – équilibre de vie

L’amélioration des performances

La gestion du stress

Prendre en main une nouvelle fonction

Se prémunir du Burnout

Améliorer sa Communication – développer son assertivité

Parler en public – Animer des réunions

…