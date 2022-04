Benoit PINEL

J’ai souhaité axer ma formation universitaire vers la biologie, la biochimie et ensuite vers la chimie des biomolécules : extraction, purification, modification chimique, évaluation biologique. J’ai ensuite mis à profit mes connaissances de l’extraction et de la purification des produits naturels aux services du développement d’instruments novateurs et de méthodes en chromatographie liquide – liquide [1, 2], et plus particulièrement la chromatographie à contre courant (CCC) et la chromatographie de partage centrifuge (CPC) [3]. Ces techniques qui n’ont pas eu de mal à me séduire de part leurs nombreux avantages : recouvrement total, efficacité, rapidité, aucune adsorption, coût de fonctionnement.

Devenu spécialiste dans le développement d'équipement de l'échelle laboratoire à l'échelle industrielle, j'ai intégré la société SEPAREX au mois d'Aout 2010. Nos activités sont consacrées à la réalisation d'instruments utilisants les fluides supercritiques dans de nombreux domaines, de la R&D à la Production Pharmaceutique, Cosmétique, agroalimentaire... autour des problématiques d'extractions, de réactions chimiques et de formation de nano-particules, en particulier pour la formulation galénique.

En permanente évolution, les instruments laboratoires développés sont de plus en plus versatilles et offrent une souplesse d'utilisation toujours plus grande grace à des gammes de pression et de température toujours plus importante.





[1] : Pinel B, Audo G, Mallet S, Lavault M, De La Poype F, Séraphin D, Richomme P. J Chromatogr A. 2007 Jun 1;1151(1-2):14-9. Multi-grams scale purification of xanthanolides from Xanthium macrocarpum. Centrifugal partition chromatography versus silica gel chromatography.

[2] : Toribio A, Nuzillard JM, Pinel B, Boudesocque L, Lafosse M, De La Poype F, Renault JH.

J Sep Sci. 2009 Jun;32(11):1801-7. Pilot-scale ion-exchange centrifugal partition chromatography: purification of sinalbin from white mustard seeds.

[3] : http://en.wikipedia.org/wiki/Countercurrent_chromatography



Mes compétences :

ATEX

cGMP

Contact client

CPC

Formation

Galénique

installation

Santé

SAS

Scale up

SFC