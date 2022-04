Accepté en master 2 pro "Cycle de Vie des Matériaux" à l'Université de Lyon 1 pour la rentrée 2014, mon projet professionnel se dirige vers les nouveaux matériaux liés à la construction et aux bâtiments.



Je suis à la recherche d'une alternance d'un an en entreprise à partir du 1er octobre 2014.





Mes compétences :

Autonomie et initiative

Sérieux et ouvert

Organisation du travail