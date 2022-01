Sylvain KOMMER

Fort d'une expérience de plus de 25 ans dans le domaine de la transformation des mélanges d'élastomères, après avoir exercer des fonctions de Gestion de la Qualité, manager un laboratoire de contrôle et de caractérisation matériaux puis m'être spécialisé dans le développement et la mise au point des processus d'encollage automatique et d'injection des mélanges élastomères pour des pièces techniques adhérisées ou non au d'un département Process Engineering d'un équipementier automobile rang 1... je me lance désormais dans un nouveau challenge. Cette fois-ci dans la conception et la fabrication d'outillages d'injection (moules, BCR...) pour l'industrie du caoutchouc, des silicones, et des thermoplastiques.

Mes expériences professionnelles passées me permettent d'accompagner nos clients dès la phase d'avant-projet et d'assurer un support technique lors de la mise en route ou l'optimisation du processus industriel.



Etant toujours sportif et compétiteur "dans l'âme" je m'investi toujours totalement afin d'atteindre l'objectif fixé



Mes compétences :

Microsoft office

Microsoft Access

SKILL DESIGNOR

MINITAB

AMDEC

Plan d'expérience

PPAP

Industrie automobile

Qualité

Rigoureux

Presses Injection REP G7-G8-G9

Presse injection REP CMS

Presses Injection LWB Steinl Flex 3

Système gestion-supervision REPNET-WIN

Perspicace

Mise au point de moyen de production

Gestion de projet

Industrialisation

Amélioration continue

Caoutchouc