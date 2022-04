Christophe CHAMEL

SDC conçoit et réalise des moules métalliques pour la mise en formes des pièces plastiques; caoutchouc et silicone.

Nous réalisons également des Bloc à Canaux Régulés " BCR" ou "Bloc froid "

C'est un outillage visant à multiplier le nombre de points d’injection sur les presses pour le caoutchouc, le silicone ou toute autre matière thermodurcissable.



Nous sommes porteur d'une d'une plate-forme"https://www . B2Bproduction.fr" pour optimiser l'emploi de vos machines outils

Le principe : mettre en ligne les taux d'occupation de vos machines le matin pour vous permettre d'obtenir de la charge l'après midi, cette interactivité augmentera votre production, un meilleur lissage de votre charge et/ou un choix des travaux optimisé pour votre outil de travail



Vous pouvez nous contacter au 06 73 12 81 17 ou contact@b2bproduction.frr pour plus de précision, conseil ou offre de prix pour les outillages de presse a injecter



Mes compétences :

Caoutchouc

Elastomères

Moules

Silicones

Usinage

Erosion

Ajustage

Usinage a grande vitesse