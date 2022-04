Isabelle NOGHA

Compétences en gestion de projets techniques, de la conception à l'industrialisation

Compétences en chimie: formulation matériaux polymères et élastomères, adhérisation, traitement de surface

Compétences en procédés: moulage injection, extrusion, optimisation des paramètres de moulage

Compétences en produit: prototypage, définition de procédures d'essai spécifiques, durabilité en fatigue, analyse de défaillance, expertise et analyses



Mes compétences :

Expertise de pièce caoutchouc ou caoutchouc métal

Innovation et études avancées

Système d'adhérisation caoutchouc métal

Process d'injection, d'extrusion

Formulation de recettes caoutchouc tout polymères

Travail en équipe

Industrialisation