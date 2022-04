Mes compétences :

Ecoute client

Empathie et sens de l'écoute

Empathie et bonne humeur

Souriant agréable et adaptable

Organiser et être autonome

Prospection téléphonique

Négociation commerciale

Conseil

Rigueur

Travail en équipe

Gestion du risque

Gestion des litiges

Gestion de la relation client