Benoit PRUDHOMME

Détenteur d’un Master 2 : Manager de la Communication Numérique (mention bien), obtenu à l’Institut de l’internet et du Multimédia, et fort de plusieurs années d’expérience en agence digitale ainsi qu’en tant qu’auto-entrepreneur, je m’efforce de mettre à profit ma double compétence de graphiste/chef de projet multimédia sur les missions que j’opère.



J’aime collaborer avec des d’entreprises innovantes afin d’évoluer au sein d’environnements stimulants, d'acquérir de nouvelles compétences tout en apportant mon enthousiasme, mon expérience et mon énergie.



N'hésitez pas à me solliciter pour tout échange d'expertise.



Mes compétences :

Connaissance de l'univers Social Media

Pilotage d'équipes multi compétences

Maitrise des logiciels PAO

Gestion de projets

Création digitale

Conception web

Gestion du tryptique : coût / délais / qualité