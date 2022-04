Benoit RACLET

Ingénieur Centralien avec plus de 12 années d'expérience dans le conseil puis au sein d'AXA qui m'ont permis de développer une expertise notamment en stratégie de croissance, performance opérationnelle et commerciale, transformation, et d'acquérir une expérience forte de management d'équipes et de projets, dans des environnements internationaux et multiculturels, et dans des structures de tailles diverses.



Importantes aptitudes au travail :

- Grandes compétences analytiques, orienté résultats, forte capacité d'action.

- Leader humain, entreprenant, dynamique et team player.

- Des compétences fonctionnelles en Stratégie, Business Planning, Efficacité commerciale et opérationnelle, Transformation digitale, Organisation / Process design, Management de la performance, Animation de forces commerciales, Gestion de projet, Change Management, Management d'équipes



Secteurs : assurances, banque, services, voyage / tourisme / loisirs, media / culture, distribution retail & corporate, e-commerce, marketplace, B2B, B2C



Valeurs : enthousiasme, partage, confiance et plaisir en équipe



Mes compétences :

Stratégie d'entreprise

Conduite du changement

Business Transformation

Management

Gestion de projets internationaux

Stratégie commerciale

Développement commercial

Animation commerciale

Amélioration de process

Organisation d'entreprise

Business planning