Quentin BORDAGE

Fondateur et Directeur Général de Brand and Celebrities, solutions logicielles destinées aux professionnels du marketing et de la communication. Nous accompagnons marques et agences pour maximiser toute action de communication cherchant à exploiter le pouvoir des personnalités : ambassadeurs de marques, conférenciers, animateurs, spectacles privés, posts sponsorisés sur les réseaux sociaux, placements de produits, ...



#celebritymarketing, #technology, #data, #sportaddict, #startupArray



Mes compétences :

Conseil

Consultant

Consulting

Direction générale

Rugby

Stratégie

Stratégie digitale

Branding

Startups

Lean Startup

Data mining

Brand Marketing

Marketing

SEM

Entrepreneuriat

Big Data

SEO

Personal branding

Webmarketing