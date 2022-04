Responsable d'exploitation d'une usine de rechapage sous Licence Recamic (Procédé Michelin) à Trinité et Tobago, je suis en charge de l'ensemble de l'organisation de la production, de l'amélioration continue, de la gestion de stock et de la sécurité du site.



De plus, je fais le lien entre le service commercial et la ligne de production, afin de coordonner les ordres de production et les livraisons auprès de nos clients. Et en cas de réclamation client, j'apporte mon expertise technique dans l'analyse de la réclamation. Je valide ou non auprès du client et du service commercial sa requête.



Trinité & Tobago sont 2 iles anglophones, avec une forte croissance économique ces dernières années due à la présence de ressources naturelles et une forte activité industrielle. Naturellement, l'économie liée au tourisme est également important, mais essentiellement tournée vers Tobago.



En dehors de cela, j'ai pratiqué le football pendant près de 14 ans, et je commence petit à petit à rentrer dans le monde de la photographie (vous trouverez d'ailleurs un lien vers quelques une d'entres elles sur mon profil)



Vous en savez un peu plus sur moi, mais je reste à votre disposition, pour toutes questions ou informations complémentaires.



Benoit RAOUL



Mes compétences :

agile

Agile SCRUM

Consulting

Entrepreunariat

Export

Instrumentation

Management

Manager

Microsoft Project

Microsoft Project Management

Photographie

PMI

Scrum

Sport