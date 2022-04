Benoit RECOUVREUR

Formation



2009 : Titre de Responsable en Ingénierie et Négociation d’affaires. Ecole Supérieure de Vente de la CCI de Versailles, Titre certifié au niveau 1 (Master)



2007 : Licence professionnelle Technico-Commercial

(Université de Cergy)



2006 : BTS Electrotechnique (Lycée J. Ferry à Versailles)



2004 : Baccalauréat STI Electrotechnique (Lycée J. Ferry à Versailles)



Expérience Professionnelle



2007-2010 Wieland electric: Building Installation Technology

Responsable Commercial en alternance (région Normandie)

Vente de solutions de pré-câblage tertiaire (vente directe avec les installateurs nationaux et régionaux, vente indirecte avec la distribution).

Prospection, rendez-vous clients, prescription bureaux d’études, fidélisation,suivi des affaires.



2006-2007 Saft power systems: Chargeurs Industriels

Technico-Commercial en alternance

Vente de services (maintenance préventive, curative et formations).

Vente de matériel de remplacement (prospection, mailing, rendez-vous clients,recette usine).



Compétences commerciales :

Détecter et développer des affaires, Piloter l’élaboration d’une offre commerciale, Préparer et mener à son terme une négociation, Piloter la réalisation de l’affaire et sa rentabilité, Assurer une veille commerciale, Développement d’une nouvelle activité



Compétences informatiques :

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Internet



Langues :

Anglais : Niveau B2 (avancé) du CECRL (785 au TOEIC)



Mes compétences :

Chargé d'affaires

Bâtiment

Vente

Négociation