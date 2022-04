Benoit RENAUDINEAU

Manager de transition /Directeur de projets, je recherche une mission me permettant de mettre tout mon savoir et mon expérience professionnelle au service d’une entreprise dynamique et ambitieuse.



Je suis à l’écoute du marché pour une mission de manager de transition ou de directeur de projets sur le territoire français ou dans des pays francophones.



Mon offre de service s’articule autour des thématiques suivantes :



- pilotage d’une direction informatique

- restructuration des équipes autour de nouvelles méthodologies de travail ( faciliter et encourager les méthodes de co-working, de design thinking)

- pilotage de projets ou programmes avec de forts enjeux stratégiques

- accompagner une direction générale dans la mise en œuvre de sa stratégie digitale.



J’espère que nous aurons l’occasion de nous rencontrer pour que je puisse vous présenter mon parcours professionnel ainsi que ce qui me motive dans les missions de manager de transition.



Cordialement,



Benoît Renaudineau

07 85 57 55 62

Renaudineau.benoit@gmail.com



Mes compétences :

Oracle

ITIL

XML

UML/OMT

Microsoft Windows NT

UNIX

Oracle PL/SQL

MySQL

Microsoft SQL Server 6.5

Microsoft Project

Lotus Notes/Domino

Java

IBM Hardware

IBM AS400 Hardware

CMMi - Capability Maturity Model Integration

WinDev

Visual Basic 5

Tuxedo

Sybase

Sun Solaris

SQL Serveur

Oracle 8i

Oracle 10G

NatStar

Microsoft Exchange 2010

Microsoft Exchange 2003

Merise Methodology

Macromedia Flash

MVS

MS-SQLServer NT

LotusScript

Linux

Java 2 Enterprise Edition

Informatica

FLEX

Essbase

ETL

DB2

COBIT

Business Objects

Acces

AJAX