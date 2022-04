Benoit RENOU

Ingénieur diplomé de l'Ecole Nationale Supérieur des Arts et Métiers, marié, 2 enfants. J'évolue depuis 18 ans en SSII. J'ai intègré en 1998 le groupe Capgemini dans lequel j'ai occupé successivement, jusqu'en 2004, les fonctions de Consultant ERP, Service Manager et Account Manager dans le secteur de l'Industrie Manufacturing et Process. J'ai rejoint les équipes commerciales du groupe GFI Informatique en 2004 et développé les activités Application Services de GFI en Ile de France dans les secteurs de l'Industrie, de la Distribution, des Transports et des Services en tant que Directeur Commercial. Après avoir participé à la construction du secteur Energy-Utilities en 2010, j'ai pris en charge courant 2011 une division Application Services en IDF pour les secteurs de Industrie, de l'Energie, des Services et du Secteur Public. En 2016, je rejoins le Groupe Sigma pour prendre en charge le développement des activités d'intégration.