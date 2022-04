Je suis actuellement professeur particulier à domicile en Mathématiques, Physique-chimie et Sciences de l'Ingénieur à Strasbourg et environs



J'ai suivi une école d'ingénieur généraliste (ESSTIN) avec préparation intégré puis un master spécialisé en développement durable à l'INSA de Strasbourg.



Mes spécialité de fin de d'étude sont :

Commande et Supervision des systèmes

Systèmes Embarqués