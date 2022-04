Benoit RIDEAU

Depuis 16ans, je travaille dans le domaine du Conseil Qualité Environnement et Sécurité et du Développement Durable (HQE...) auprès d'entreprises, collectivités... (mise en place de Politique Développement Durable, réalisation de formations, suivi d'opérations (ZAC et projets immobiliers), mise en place de système de management NF Bâtiments Tertiaires..)



Mes compétences :

HQE

Management

Développement durable

QSE

Environnement

Audit

Coordination de projets

Gestion de projet

Coordination technique

Management de la qualité