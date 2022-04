Benoit RIVIÈRE

Après avoir acquis des compétences en CFAO, usinage et caractérisation des matériaux métalliques et composites, mes expériences professionnelles m'ont orienté vers la mise en place de documentation technique et d’outils favorisant l’amélioration des performances et la réduction de non-conformités.

Au cours de ma précédente expérience j'ai accompagné la société dans ses activités de prestation de services à travers la veille technologique et concurrentielle.

Je souhaite à présent évoluer sur un poste davantage terrain lié au fonctionnement et la réussite de projets innovants.



Mes compétences :

Adaptation facile

Mécanique

STB

Analyse fonctionnelle

Composites /Métaux

Métrologie

AMDEC

Usinage

ProE

Solidworks

Veille concurrentielle

Veille scientifique