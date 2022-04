Benoît RIVRY

Mon parcours professionnel, c'est 17 ans d'expérience dans l'industrie, la défense, l'aéronautique dont 13 dans l'ingénierie et 9 ans sur site Airbus.



Mes activités ont été très diverses: conception mécanique, CAO, maquette numérique, validation logicielle, gestion de configuration, support niveau 2 et niveau 3, programmation VBA, planification.



Oui, c'est un large spectre d'activités et de domaines. Mais cela ne me dérange pas. J'aime la variété des rôles dont j'ai eu la responsabilité. C'est un avantage et une nécessité quand on travaille dans l'ingénierie. A chacun nouveau poste, j'ai appris davantage. Professionnellement et humainement. En plus cette variété de missions m'amène à rester toujours en apprentissage, à m'améliorer, à conserver et cultiver ainsi mon adaptabilité technique.



Cette richesse professionnelle et humaine me donne un recul sur les situations que j'appelle de la maturité.





Plus de détails sur mon itinéraire et plus encore sur mon site pro:

http://benoitrivrypro.e-monsite.com



Mes compétences :

Catia v5

OFFICE 2007

Aéronautique

Conception

Gestion de projet

VBA

CAO

Mécanique

Pro-Engineer