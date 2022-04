Sylvain ROUSSEAUX

Je suis actuellement à la recherche d'un nouveau challenge professionnel.

Au cours de mes différentes expériences professionnelles j'ai eu pour mission : Manager une équipe en Bureau d'Etude, assurer la planification / suivi d'offres et de commandes, supporter et assurer le suivi technique, la réalisation de plans et le suivi d'études sur Unigrafics NX et Autocad, la réalisation d'offres de prix, la prévision de coûts pièces et de gamme d'usinage, la consultation de sous-traitants, ainsi que le rôle de formateur et de référent sur le logiciel de CAO Autocad.

Titulaire d’un BTS Conception de Produits Industriels,



Mes compétences :

Autocad

Unigraphics

Dessinateur industriel

CAO

Gestion de projet

Projeteur

Mécanique

Formation

Catia v5

Management

SolidWorks

Ingénierie