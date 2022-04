Benoit ROBIN

Ancien de l'école Centrale de Lyon, passionné du monde automobile et de la mécanique, j'ai fais mes armes chez PSA avant d'être embauché chez Renault.

Ce parcours m'a permis d'acquérir une expérience pleine sur la conception et le développement des produits mécaniques: depuis l'idée initiale et son dépôt de brevet jusqu'à la validation sur banc d'essai, en passant par le calcul, les plans et la gestion de la qualité chez les fournisseurs.



Souhaitant prendre un virage dans ma vie privée, je viens tout juste de rejoindre Stäubli en haute savoie pour appliquer mes connaissances à la mécanique des robots multi-axes.



Je suis aussi passionné par les sports d'équipe, pratiquant encore en compétition le volley ball. J'ai fait plusieurs années en championnat N3 de Roller In-Line Hockey.



Mes compétences :

Cinématique

Conception

Cotation

Cotation ISO

Fatigue

Management

Management d'équipe

matériaux

Mécanique

Relationnel

Relationnel Client

Validation