Benoit ROBIN

J’aide les chefs d'entreprise, professionnels libéraux et travailleurs non salariés à bâtir leur futur patrimoine tout en protégeant leurs proches contre les aléas du présent et à prendre leur retraite plus tôt.

J'effectue un audit de la protection sociale. A l'issu de ce bilan, je préconise des solutions à mettre en place pour pallier les carences mises à jour. La protection sociale s'articule autour de 3 thématiques: la santé, la prévoyance et la retraite.

Mon expertise m'amène naturellement à être le partenaire privilégié de l'expert-comptable dans la résolution des problématiques sociales de ses clients.



Mes compétences :

Approvisionnement et achats

Négociation

Achats internationaux

Analyse financière

Droit des contrats

Gestion financière

Procurement

Changement de statut

Audit de conformité sociale

Audit de protection sociale

Retraite / Prévoyance / Santé