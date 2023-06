Thierry DETHOOR

Pendant ces 18 ans d'expériences riches et diverses en marketing essentiellement, tout ce qui m'a été proposé de faire et que j'ai réalisé était de "CRÉER" ! Même avec des parents fleuristes, je créais déjà des compositions florales...

J'ai donc décidé aujourd'hui de créer autre chose, avec des valeurs plus humaines et sociales. J'ai choisi le Jeu, pour lequel je me bats au travers d'une association que j'ai créée en février 2014. Elle se nomme "On fait un jeu ?!"



Nous intervenons pour les entreprises, les comités d'entreprise, les collectivités, les offices de tourisme...

Pour en savoir plus, http://www.onfaitunjeu.fr



Mes compétences :

Stratégie internet

Management

Gestion d'une BU

Merchandising

Stratégie d'entreprise

CRM

Ergonomie

SEO

Moteur de recherche

E-commerce

Social CRM

Animation de groupes